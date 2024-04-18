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08:19, 18 апреля 2024Культура

Вышел тизер «Ста лет одиночества» по роману Маркеса

Вышел тизер сериала «Сто лет одиночества» по роману Габриэля Гарсия Маркеса

Вышел первый тизер сериала «Сто лет одиночества» по роману Габриэля Гарсия Маркеса. Видео опубликовано на YouTube-канале Netflix.

Точная дата премьеры пока не раскрывается. Первый сезон будет состоять из 16 эпизодов. Главные роли исполнили Сюзанна Моралес, Клаудио Катаньо и Жеронимо Барон. К работе над проектом были привлечены сыновья знаменитого писателя Родриго Гарсиа и Гонсало Гарсиа Барча.

Сериал станет первой экранизацией романа. 21 октября 2022 года стало известно об официальном начале производства.

Ранее вышел первый тизер второй части фильма американского режиссера Тима Бертона «Битлджус». События сиквела развиваются десятилетия спустя и закручиваются вокруг смерти в семействе Дитц.

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      Марина Совина
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