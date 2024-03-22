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05:45, 22 марта 2024Культура

Вышел тизер второй части «Битлджуса»

Вышел тизер второй части фильма «Битлджус» Тима Бертона

Вышел первый тизер второй части фильма американского режиссера Тима Бертона «Битлджус». Видеоролик доступен на YouTube-канале Warner Bros. Pictures.

События сиквела развиваются десятилетия спустя и закручиваются вокруг смерти в семействе Дитц. Другими подробностями режиссер не поделился.

«Битлджус» (1988) — фэнтезийная комедия, рассказывающая о недавно умерших супругах (их роли исполнили Алек Болдуин и Джина Дэвис), которые вынуждены остаться жить в собственном доме в виде призраков. Между ними и новыми жильцами возникает конфликт. Поэтому супруги обращаются за помощью к призраку по имени Битлджус (Китон) — тот обещает напугать и прогнать жильцов. В 2016 году Бертон подтвердил съемки «Битлджуса 2».

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      Марина Совина
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