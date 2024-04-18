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02:55, 18 апреля 2024Бывший СССР

На акции протеста в Грузии задержали двух человек

МВД Грузии сообщило о задержании двух человек на акции протеста в Тбилиси
СюжетПротесты в США

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

В ходе акции протеста в центре Тбилиси задержаны двое митингующих. Об этом сообщило МВД Грузии.

Акция против законопроекта об иностранных агентах прошла у Дома правительства и здания Госканцелярии в Тбилиси. «В ходе акции со стороны протестующих несколько раз были осуществлены насильственные действия. Несколько участников акции не подчинились законному требованию полиции выразить протест в мирной форме», — говорится в сообщении. В грузинском ведомстве добавили, что у одного из протестующих было изъято холодное оружие.

Закон об иноагентах в Грузии приняли в первом чтении еще в марте 2023 года, что вызвало протесты, в результате которых задержали 60 человек. 10 марта парламент страны отозвал документ, который поддержал только один депутат. В начале апреля 2024 года секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе сообщил о возврате властей к рассмотрению инициативы, подчеркнув, что аналогичные законы действуют в США, Израиле и Австралии. Это привело к новым протестам в Тбилиси. В свою очередь, президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала наложить вето на документ.

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      Марина Совина
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