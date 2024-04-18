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18:56, 18 апреля 2024Мир

Захарова усомнилась в искренности «олимпийского перемирия»

Захарова: инициатива Макрона о перемирии должна пройти проверку на искренность
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Инициатива президента Франции Эммануэля Макрона о заморозке военных конфликтов на время проведения Олимпийских игр в Париже должна пройти проверку на искренность, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Трансляция брифинга доступна на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Мы слышим агрессивную риторику, подзуживание киевского режима, воодушевление его на дальнейшие преступления», — сказала она, добавив, что «олимпийское перемирие» Макрона не имеет смысла до тех пор, пока Париж вооружает Украину.

Ранее Макрон выступил с предложением о прекращении огня на время Олимпийских игр в Париже.

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      Глеб Бажуткин
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