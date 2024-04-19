Арабские делегации покинули заседание СБ ООН при выступлении постпреда Израиля

Арабские делегации покинули СБ ООН во время выступления постпреда Израиля Эрдана

Делегации арабских стран направились на выход из зала Совета безопасности ООН, когда начал выступать постпред Израиля Гилад Эрдан. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Отмечается, что посреди заседания десятки дипломатов покинули свои места и устремились к двум выходам по обе стороны от «стола-подковы» в Совете безопасности. Они не захотели слушать выступление Эрдана.

Ранее сообщалось, что США наложили вето на просьбу Палестины о полноправном членстве в ООН. По мнению американской стороны, создание независимого палестинского государства должно произойти путем прямых переговоров между сторонами, а не в организации.

Палестина обладает статусом наблюдателя в ООН. При этом Израиль является полноправным членом международной организации с 1948 года.