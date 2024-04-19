Вероятность повышения ставки по дальневосточной ипотеке оценили

Трутнев: власти не планируют поднимать ставку по дальневосточной ипотеке

Повышение процентной ставки по дальневосточной ипотеке пока не предвидится. Об этом заявил полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, его слова приводит РИА Новости.

Отсутствие у властей планов по изменению ставки вице-премьер объяснил решением, принятым на Восточном экономическом форуме в 2023 году. «Думаю, что никаких сейчас пока тревог испытывать не стоит. (...) Мы же совершенно недавно, на предыдущем Восточном экономическом форуме, обсуждали этот вопрос в присутствии президента — получили решение, что по Дальнему Востоку пока ничего изменять не надо», — пояснил Трутнев.

Таким образом полпред отреагировал на заявление замминистра финансов Ивана Чебескова. Его сведения о разработке предложения по подъему ставки по госипотеке Трутнев назвал «мнением одного из заместителей министра». «Но не он же это будет решать. К своим коллегам в министерстве финансов отношусь с уважением. У них есть своя миссия: они должны заботиться о пополнении бюджета Российской Федерации. В этой части у них могут быть разные мысли, разные гипотезы», — поделился вице-премьер.

Ранее замминистра финансов Чебесков рассказал, что в Минфине рассматривают возможность повышения процентной ставки по дальневосточной ипотеке. По его словам, те задачи, которые стояли перед льготной программой, были выполнены, а ставка в два процента является крайне низкой.