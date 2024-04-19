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12:58, 19 апреля 2024Силовые структуры

Дело против режиссера Беркович и драматурга Петрийчук рассмотрит военный суд

Прокуратура направила уголовное дело против Беркович и Петрийчук в военный суд
Евгения Беркович

Евгения Беркович . Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Прокуратура Москвы направила уголовное дело в отношении театрального режиссера Евгении Беркович (включена Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов) и драматурга Светланы Петрийчук (включена Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов) в военный суд. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Уголовное дело по части 2 статьи 205.2 («Публичное оправдание терроризма и пропаганда терроризма, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет») УК РФ будет рассматривать 2-ой Западный окружной военный суд.

Режиссера и драматурга задержали 4 мая 2023 года. Причиной стал их спектакль «Финист Ясный Сокол», рассказывающий о женщинах, которые знакомились в социальных сетях с представителями радикального ислама. Беркович и Петрийчук не признают вину.

Ранее Замоскворецкий суд Москвы продлил арест Беркович и Петрийчук.

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      Екатерина Кашурникова
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