В ЛНР ФСБ пресекла деятельность ячейки «Свидетелей Иеговы»

В Луганской народной республике (ЛНР) сотрудники ФСБ пресекли деятельность ячейки «Свидетелей Иеговы» (организация признана экстремистской и запрещена в России). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление ФСБ по региону.

В ведомстве рассказали, что центр ячейки находится во Львовской области и координируется из США. Члены организации собирали деньги в фонд секты, а также изготавливали и распространяли листовки экстремистского содержания.

Их задержали. В отношении задержанных завели уголовное дело по статье 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») УК РФ.

Ранее в Иркутске суд вынес приговор руководителям и участникам «Свидетелей Иеговы».