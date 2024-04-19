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10:19, 19 апреля 2024Силовые структуры

ФСБ пресекла деятельность ячейки «Свидетелей Иеговы»

В ЛНР ФСБ пресекла деятельность ячейки «Свидетелей Иеговы»

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В Луганской народной республике (ЛНР) сотрудники ФСБ пресекли деятельность ячейки «Свидетелей Иеговы» (организация признана экстремистской и запрещена в России). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление ФСБ по региону.

В ведомстве рассказали, что центр ячейки находится во Львовской области и координируется из США. Члены организации собирали деньги в фонд секты, а также изготавливали и распространяли листовки экстремистского содержания.

Их задержали. В отношении задержанных завели уголовное дело по статье 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») УК РФ.

Ранее в Иркутске суд вынес приговор руководителям и участникам «Свидетелей Иеговы».

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