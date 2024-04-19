Страны G7 cобрались подрывать все будущие энергопроекты России

Страны G7 собрались усилить контроль за соблюдением потолка цен на нефть из РФ

Группа G7 намерена усилить контроль за соблюдением потолка цен на российскую нефть, а также собирается подрывать развитие всех будущих энергетических проектов в России в рамках противостояния ее действиям на Украине. Об этом говорится в совместном заявлении глав МИД стран объединения по итогам трехдневной встречи на острове Капри.

В соответствии с такой политикой группа семи обещает препятствовать развитию альтернативных путей доставки российских энергоресурсов и развитию других услуг, например, страхованию перевозок нефти. Также в сотрудничестве с третьими странами G7 будет противодействовать попыткам России обойти санкции и другие экспортные ограничения.

Министры призвали финансовые организации по всему миру отказаться от поддержи российской оборонно-промышленной отрасли и пообещали пресекать такую практику.

Ранее помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайатт заявил, что страны G7 обсуждают возможное снижение потолка цен на российскую нефть.

В настоящее время, как указывают в Международном валютном фонде (МВФ), России в основном удается продавать свою нефть по цене выше потолка, то есть дороже 60 долларов за баррель. Ключевыми импортерами организация называет Китай и Индию, при этом отмечается, что они получают существенные скидки.