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14:46, 19 апреля 2024Экономика

Страны G7 cобрались подрывать все будущие энергопроекты России

Страны G7 собрались усилить контроль за соблюдением потолка цен на нефть из РФ

Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Группа G7 намерена усилить контроль за соблюдением потолка цен на российскую нефть, а также собирается подрывать развитие всех будущих энергетических проектов в России в рамках противостояния ее действиям на Украине. Об этом говорится в совместном заявлении глав МИД стран объединения по итогам трехдневной встречи на острове Капри.

В соответствии с такой политикой группа семи обещает препятствовать развитию альтернативных путей доставки российских энергоресурсов и развитию других услуг, например, страхованию перевозок нефти. Также в сотрудничестве с третьими странами G7 будет противодействовать попыткам России обойти санкции и другие экспортные ограничения.

Министры призвали финансовые организации по всему миру отказаться от поддержи российской оборонно-промышленной отрасли и пообещали пресекать такую практику.

Ранее помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайатт заявил, что страны G7 обсуждают возможное снижение потолка цен на российскую нефть.

В настоящее время, как указывают в Международном валютном фонде (МВФ), России в основном удается продавать свою нефть по цене выше потолка, то есть дороже 60 долларов за баррель. Ключевыми импортерами организация называет Китай и Индию, при этом отмечается, что они получают существенные скидки.

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      Платон Щукин
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