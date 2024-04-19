Страны G7 cобрались подрывать все будущие энергопроекты России
Группа G7 намерена усилить контроль за соблюдением потолка цен на российскую нефть, а также собирается подрывать развитие всех будущих энергетических проектов в России в рамках противостояния ее действиям на Украине. Об этом говорится в совместном заявлении глав МИД стран объединения по итогам трехдневной встречи на острове Капри.
В соответствии с такой политикой группа семи обещает препятствовать развитию альтернативных путей доставки российских энергоресурсов и развитию других услуг, например, страхованию перевозок нефти. Также в сотрудничестве с третьими странами G7 будет противодействовать попыткам России обойти санкции и другие экспортные ограничения.
Министры призвали финансовые организации по всему миру отказаться от поддержи российской оборонно-промышленной отрасли и пообещали пресекать такую практику.
Ранее помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайатт заявил, что страны G7 обсуждают возможное снижение потолка цен на российскую нефть.
В настоящее время, как указывают в Международном валютном фонде (МВФ), России в основном удается продавать свою нефть по цене выше потолка, то есть дороже 60 долларов за баррель. Ключевыми импортерами организация называет Китай и Индию, при этом отмечается, что они получают существенные скидки.