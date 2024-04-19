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19:58, 19 апреля 2024Культура

Гуф принес извинения повредившей на его концерте голову девушке

Гуф извинился перед девушкой, которая повредила голову из-за фаната рэпера
Гуф

Гуф. Кадр: Алёна, блин! / YouTube

Российский рэп-исполнитель Алексей Долматов, выступающий под псевдонимом Гуф, принес извинения гостье своего концерта в Екатеринбурге, которая получила травму головы из-за пьяного поклонника артиста, решившего сделать сальто со сцены. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Музыкант отправил пострадавшей записку, в которой написал: «Снежана, поправляйся скорее, крайне неудобно за это», — а также оставил свой автограф.

Отмечается, что после инцидента 20-летнюю зрительницу концерта сразу отвели за кулисы и вызвали ей скорую. От госпитализации Снежана отказалась — сотрясение мозга после повреждения головы не подтвердилось, однако в результате случившегося на лбу у девушки появилась большая шишка.

19-летнего Артема, который решил сделать сальто со сцены, увезли в полицию. Его могут арестовать на 15 суток по статье «Мелкое хулиганство».

Молодой человек рассказал, что хотел устроить перфоманс, пробравшись на сцену и сделав сальто, чтобы Гуф обратил на него внимание и записал с ним совместный трек. По данным издания, Артем работает на складе маркетплейса и занимается ММА.

Ранее организаторы концерта Долматова высказались об инциденте с сальто, который произошел в ходе выступления артиста.

ЖЗЛ
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      Анастасия Астахова
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