В Палестине заявили о планах Израиля уничтожить палестинцев

Постоянный наблюдатель при ООН Мансур: Израиль планирует уничтожить палестинцев

Израиль планирует избавиться от Палестины и палестинцев, считает постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур. Об этом пишет ТАСС.

В ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН он отметил, что уничтожение Палестины — план, о котором заявляют израильские правительственные чиновники и политики. Постпред добавил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху даже хвастался этим как политическим достижением.

«Ему удалось предотвратить возникновение палестинского государства . Это план его экстремистского правительства — избавиться от Палестины, избавиться от палестинцев», — подчеркнул Мансур.

Ранее стало известно, что США наложили вето на просьбу Палестины о полноправном членстве в ООН. По мнению американской стороны, создание независимого палестинского государства должно произойти путем прямых переговоров между сторонами, а не в ООН.