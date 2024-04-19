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01:44, 19 апреля 2024Мир

В Палестине заявили о планах Израиля уничтожить палестинцев

Постоянный наблюдатель при ООН Мансур: Израиль планирует уничтожить палестинцев

Фото: Global Look Press

Израиль планирует избавиться от Палестины и палестинцев, считает постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур. Об этом пишет ТАСС.

В ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН он отметил, что уничтожение Палестины — план, о котором заявляют израильские правительственные чиновники и политики. Постпред добавил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху даже хвастался этим как политическим достижением.

«Ему удалось предотвратить возникновение палестинского государства . Это план его экстремистского правительства — избавиться от Палестины, избавиться от палестинцев», — подчеркнул Мансур.

Ранее стало известно, что США наложили вето на просьбу Палестины о полноправном членстве в ООН. По мнению американской стороны, создание независимого палестинского государства должно произойти путем прямых переговоров между сторонами, а не в ООН.

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      Марина Совина
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