Лавров заявил о желании Ирана избежать эскалации конфликта

Лавров: Иран не хочет эскалации конфликта с Израилем

Иран хочет избежать эскалации конфликта с Израилем. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выразив надежду на такое же желание с израильской стороны, сообщает РИА Новости.

«Были телефонные контакты между руководством России и Ирана, нашими представителями и израильтянами. Мы очень четко зафиксировали в этих разговорах и передали израильтянам, что Иран не хочет эскалации», — заявил глава МИД.

Лавров добавил, что удар Ирана по Израилю не был продиктован стремлением к эскалации, а являлся ответом «на грубейшее нарушение международного права и статуса дипломатического представительства» в результате атаки Израиля на иранское консульство в Сирии.

Министр выразил надежду, что Израиль также не стремился разжечь конфликт, нанеся удар по объектам Ирана.

Ранее стало известно, что Иран не будет немедленно отвечать ударом на ракетную атаку, произошедшую утром 19 апреля.