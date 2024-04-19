Легенда советского хоккея заявил о тошноте от погони Овечкина за Гретцки

Майоров заявил, что его тошнит от новостей о погоне Овечкина за рекордом Гретцки

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Борис Майоров заявил, что его тошнит от новостей о погоне нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина за рекордом канадца Уэйна Гретцки по голам в регулярном чемпионате лиги. Его слова приводит «Матч ТВ».

Майоров рассказал, что следит за российскими игроками НХЛ, однако журналисты пишут только об успехах Овечкина. «Такое впечатление, что у нас других хоккеистов нет. Вот побьет он рекорд Гретцки или не побьет? Ну сколько можно, елки‑палки?» — задался вопросом легенда советского хоккея.

Овечкин в нынешнем сезоне провел 79 матчей в регулярном чемпионате НХЛ. В его активе 31 гол и 34 результативные передачи. Россиянин продолжает погоню за рекордом Гретцки по количеству шайб в регулярке. До достижения канадца (894 гола) форварду остается 41 точный бросок.

Овечкин выступает за «Кэпиталс» с 2005 года. Вместе с клубом он выигрывал Кубок Стэнли в 2018-м.