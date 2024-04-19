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09:42, 19 апреля 2024Забота о себе

Назван способ похудеть не отходя от дивана

Фото: Fizkes / Shutterstock / Fotodom

Упражнения, которые можно выполнять, не отходя от дивана, а также правильное питание помогут похудеть к лету на несколько килограммов, заверила старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина. Такой способ сбросить несколько килограммов она назвала беседе с «Лентой.ру».

Специалистка обратила внимание на то, что заниматься физической активностью можно даже во время просмотра фильма. Например, можно сесть на диван (или стул), выпрямить спину и упереть прямые руки в сиденье. Затем нужно вытянуть вперед одну ногу, напрягая по всей длине, и тянуть носок к себе и от себя.

При выполнении упражнения чувствуется, как включаются все мышцы ног. Если выполнять упражнение двумя ногами одновременно, то к работе подключится пресс

Акулина Бахтуринатренер

Бахтурина добавила, что на диване можно также укрепить мышцы рук. Нужно сесть на диван, поставив стопы на пол. Затем вытянуть и отвести руки в стороны. После следует выполнять вращения руками с мелкими амплитудными движениями. При этом руки должны быть напряжены, чтобы чувствовалась работа мышц.

Вперед, затем назад. Далее фиксируйте руки, ладони смотрят в пол. От плечевого сустава начинайте разворачивать руки так, чтоб ладони смотрели в потолок, как будто хотите их провернуть максимально назад, и возвращайте обратно. В этом упражнении включаются в работу плечи

Акулина Бахтуринатренер

Классическое отжимание от края дивана поможет прокачать мышцы не только рук, но и всего тела, отметила специалистка. Главное, чтобы диван был зафиксирован на полу, не двигался. При выполнении упражнения важно следить, чтобы спина была ровной.

«Все упражнения рекомендую выполнять не менее 15 раз, по два-три подхода, Но в случае упражнений для рук повторов должно быть больше. Можно засекать около минуты на каждое действие с руками», — добавила Бахтурина.

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      Вера Владзиевская
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