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00:34, 19 апреля 2024Мир

Небензя рассказал об истинном отношении США к палестинцам

Небензя: США считают, что палестинцы не имеют права на свое государство
Василий Небензя

Василий Небензя. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Вашингтон вновь показал истинное отношение к палестинцам, для США они не имеют права на свое государство, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Об этом пишет ТАСС.

Он напомнил, что Соединенные Штаты наложили вето на проект резолюции Совета Безопасности ООН, рекомендовавший Генассамблее принять Палестину в состав всемирной организации в качестве полноправного члена. «По сути, речь шла о простом вопросе: достойны ли палестинцы быть частью мировой семьи, принимать полноценное участие во всех решениях международной жизни», — объяснил дипломат.

Он рассказал, что США применили вето в пятый раз с начала обострения в Газе. По мнению Небензи, США продемонстрировали свое истинное отношение к палестинцам.

Ранее Небензя рассказал, что международное сообщество оказалось неспособно защитить палестинцев в секторе Газа от Израиля.

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      Марина Совина
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