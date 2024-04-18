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22:08, 18 апреля 2024Мир

Небензя заявил о неспособности мира защитить палестинцев от Израиля из-за США

Дипломат Небензя: мир не может защитить палестинцев от Израиля из-за позиции США
Василий Небензя

Василий Небензя. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя рассказал, что международное сообщество оказалось неспособно защитить палестинцев в секторе Газа от Израиля из-за позиции США, которые накладывают вето на важные проекты, сообщает РИА Новости.

«Международное сообщество не смогло фактически из-за позиции одного государства, блокирующего все наши усилия, защитить палестинцев от израильской бойни», — заявил дипломат.

Он добавил, что мирные жители не могут получить гуманитарную помощь в необходимом объеме, а военные операции еврейского государства продолжаются. Небензя также напомнил, что Палестина с 1948 года так и не смогла обрести полноценную государственность.

Ранее стало известно, что ООН запросила 2,5 миллиарда долларов на гуманитарную помощь в секторе Газа до конца года, что в десять раз больше запрошенных шесть месяцев назад средств, это говорит об ухудшении ситуации для тех, кто оказался в центре конфликта между Израилем и ХАМАС.

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      Марина Совина
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