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14:32, 19 апреля 2024Забота о себе

Некоторых россиян предупредили об опасности сырых овощей

Гастроэнтеролог Мельникова: сырые овощи вызывают изжогу при заболеваниях ЖКТ

Фото: Markus Spiske / Unsplash

Овощи и фрукты являются ценным источником клетчатки и витаминов, однако есть их в сыром виде некоторым людям не рекомендуется. Об этом предупредила врач-гастроэнтеролог Евгения Мельникова, пишет «Газета.Ru».

По словам специалистки, пациентам с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) не стоит есть овощи с выраженными вкусовыми качествами, такие как томаты, лук, чеснок и красный перец. Врач предупредила, что они могут вызвать долгую и мучительную изжогу. Кроме того, как отметила Мельникова, если есть проблемы с воспалением, раздражением или нарушением моторики желудка, сырые овощи опасны, так как могут спровоцировать избыточное газообразование, вызвать боль в желудке и нарушение стула.

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ), хронический гастрит, язвенная болезнь желудка, язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки являются противопоказанием к употреблению сырых овощей

Евгения Мельниковаврач-гастроэнтеролог

Гастроэнтеролог также призвала ограничить потребление сырых овощей пациентам с хроническом холециститом, дискинезией желчного пузыря и желчевыводящих путей. Она объяснила, что обезжиренный рацион у людей с этими болезнями вызывает загустение желчи, ее застой и образование камней.

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При язвенном колите, болезни Крона, дивертикулярной болезни толстой кишки, острых кишечных инфекциях, синдроме раздраженного кишечника Мельникова посоветовала употреблять любые овощи только после термической обработки.

Ранее диетолог Наталья Денисова призвала гипертоников есть картофель, болгарский перец, петрушку и свеклу. По ее словам, эти продукты помогают нормализовать артериальное давление.

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      Екатерина Улитина
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