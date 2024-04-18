Гипертоникам посоветовали добавить в рацион четыре продукта

Диетолог Денисова посоветовала гипертоникам есть картофель и болгарский перец

Врач-диетолог Наталья Денисова посоветовала гипертоникам добавить в рацион четыре продукта. Ее рекомендацию публикует aif.ru.

Денисова призвала гипертоников есть картофель, болгарский перец, петрушку и свеклу. По ее словам, картофель нормализует давление за счет большого содержания калия, выводящего воду из организма. Две-три картофелины обеспечивают организм половиной суточной нормы калия. При этом картофель должен быть сварен в кожуре. Очищенная картошка практически теряет свою ценность.

568 миллиграммов калия содержится в 100 граммах картофеля, это 23 процента от суточной нормы

Болгарский перец, как и картофель, богат калием, а также витамином С и редким витамином Р. Это сочетание способствует профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. При запекании витамин С практически исчезает из перца, но количество бета-каротинов и ликопина возрастает. А именно они способствуют профилактике воспалений и появления опухолей, продолжила врач-диетолог.

Петрушка, по словам Денисовой, обладает теми же свойствами, что и картофель с перцем. Ее регулярное употребление поможет справиться с отеками и давлением.

Сок свеклы делает сосуды более эластичными и обладает противовоспалительными свойствами, сказала диетолог. Благодаря его употреблению у предрасположенных к гипертонии людей риск развития заболевания снижается.

«Свекла — лидер среди овощей по содержанию нитратов. В организме они превращаются в оксид азота, способный расширять сосуды, улучшать кровообращение в капиллярах и тем самым обеспечивать не только снижение артериального давления, но и улучшение снабжения кислородом органов — от сердечной мышцы до головного мозга», — заключила доктор.

Ранее Денисова подсказала необычный способ укрепить иммунитет. Она посоветовала добавлять в кофе дольку лимона, чтобы получить дополнительную порцию витаминов и антиоксидантов.