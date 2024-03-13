Россиянам назвали необычный способ укрепить иммунитет

Диетолог Наталья Денисова: долька лимона поможет насытить кофе антиоксидантами

Долька лимона или свежевыжатый цитрусовый сок сделают кофе еще полезнее, рассказала диетолог Наталья Денисова. Необычный способ улучшить любимый миллионами людей напиток она назвала изданию aif.ru.

Денисова заявила, что лимон поможет насытить кофе антиоксидантами, предотвращающими окислительные процессы в организме, которые провоцируют преждевременное старение. Также, по ее словам, подобное сочетание поможет укрепить иммунитет в сезон простуд. Кофе сам по себе отличный антиоксидант, богатый полезными веществами, а содержащийся в цитрусе витамин С лишь усилит полезные свойства напитка.

Кофейные зерна содержат железо, цинк и витамины группы В, которые стимулируют выработку иммуноглобулинов, повышающих защиту от вирусов и бактерий Наталья Денисова диетолог

Денисова указала, что тонизирующий эффект от кофе при добавлении лимона усиливается. Кофеин, объяснила специалистка, блокирует аденозиновые рецепторы в головном мозге, которые ответственны за сонливость, благодаря этому человек становится бодрее и энергичнее. Аналогичным образом повышает концентрацию внимания и лимон. Еще одним полезным свойством соцетания кофе и цитрусовых фруктов диетолог назвала небольшое ускорение обмена веществ.

В то же время, несмотря на все положительные свойства кофе с лимоном, Денисова призвала не заменять им полноценный завтрак и не пить более трех чашек бодрящего напитка в день.

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