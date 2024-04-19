Палестина выступила с заявлением после вето на резолюцию в Совбезе ООН

Постпред при ООН Мансур: Палестина не отступит, несмотря на блокировку резолюции

Палестина не отступит, несмотря на блокировку в Совбезе ООН резолюции с рекомендацией принять ее в состав организации. Об этом заявил постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур, пишет РИА Новости.

По его словам, «государство Палестина неизбежно, оно реально», несмотря на вето на резолюцию в Совбезе ООН. «Тот факт, что эта резолюция не была принята, не сломает нашу волю и не победит наше стремление», — выступил дипломат с заявлением. Постпред пообещал, что Палестина не отступит от своей цели.

Кроме того, Мансур заявил, что Израиль планирует избавиться от Палестины и палестинцев. По его мнению, это план, о котором заявляют израильские правительственные чиновники и политики.

Палестина в ООН имеет статус наблюдателя. При этом Израиль является полноправным членом международной организации с 1948 года.