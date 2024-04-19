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01:03, 19 апреля 2024Мир

Полянский прокомментировал блокирование США резолюции по Палестине

Полянский назвал жалкими объяснения США блокирования резолюции по Палестине

Фото: Evan Schneider / Global Look Press

Объяснения США причин блокирования в Совете Безопасности (СБ) ООН резолюции по членству Палестины во всемирной организации являются жалкими, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что Совет Безопасности ООН проголосовал по членству Палестины в ООН. 12 участников высказались за, двое воздержались (Великобритания, Швейцария). Постоянный член СБ ООН оказался против: США применили вето и назвали причины решения.

«Сбивчиво объясняли, что не время и что сначала нужна нормализация отношений Израиля с арабскими соседями. Выглядело жалко», — прокомментировал дипломат. Он отметил, что Россия «с чистой совестью и всем сердцем проголосовала за».

Ранее стало известно, что США проголосуют против принятия Палестины в состав ООН.

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      Марина Совина
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