Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:19, 19 апреля 2024Мир

Польша раскрыла гражданство «работающего на россиян» и напавшего на Волкова

Премьер Польши Туск: на Волкова напал работающий на Россию гражданин Белоруссии

Фото: Алексей Витвицкий / Коммерсантъ

На экс-главу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иноагента, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России), соратника Алексея Навального (внесен в реестр иноагентов и перечень экстремистов и террористов) Леонида Волкова (внесен в реестр иноагентов и перечень экстремистов и террористов) напал работающий на Россию гражданин Белоруссии. Об этом на своей странице в соцсети Х сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск.

«Белорус, работающий на россиян, заказавший двум полякам убийство соратника [Алексея] Навального, задержан. Нападавшие также уже задержаны. Они связаны с кругами ультрас», — написал он.

Польский премьер отметил, что также был задержан поляк, «действовавший в сотрудничестве с российскими службами» и готовивший покушение на президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее в Польше задержали нападавших на Волкова. Польские власти решили передать преступников Литве.

12 марта неизвестные разбили окно в машине Волкова, распылили слезоточивый газ и начали бить его молотком. После этого на место произошедшего прибыла полиция и скорая помощь.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Бажуткин
      Обсудить
      Последние новости

      Запад заявил, что конфликт на Украине можно завершить уже сегодня. Какое условие поставили России?

      Суд арестовал второго обвиняемого в подрыве машины экс-сотрудника СБУ в Москве

      Российские пациенты пожаловались на массовую замену лечебной терапии

      Раскрыт новый способ мошенничества на сайтах знакомств

      Россиянка впала в кому после укола у косметолога

      Коллекцию часов Шумахера продадут на аукционе за 452 миллиона рублей

      Студенты из России выиграли чемпионат мира по программированию

      В российском регионе таможенники пресекли контрабанду морских деликатесов

      Крид подвергся критике за фото с антироссийским блогером с Украины

      В России умер бывший «мебельный король»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше