Польша раскрыла гражданство «работающего на россиян» и напавшего на Волкова

Премьер Польши Туск: на Волкова напал работающий на Россию гражданин Белоруссии

На экс-главу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иноагента, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России), соратника Алексея Навального (внесен в реестр иноагентов и перечень экстремистов и террористов) Леонида Волкова (внесен в реестр иноагентов и перечень экстремистов и террористов) напал работающий на Россию гражданин Белоруссии. Об этом на своей странице в соцсети Х сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск.

«Белорус, работающий на россиян, заказавший двум полякам убийство соратника [Алексея] Навального, задержан. Нападавшие также уже задержаны. Они связаны с кругами ультрас», — написал он.

Польский премьер отметил, что также был задержан поляк, «действовавший в сотрудничестве с российскими службами» и готовивший покушение на президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее в Польше задержали нападавших на Волкова. Польские власти решили передать преступников Литве.

12 марта неизвестные разбили окно в машине Волкова, распылили слезоточивый газ и начали бить его молотком. После этого на место произошедшего прибыла полиция и скорая помощь.