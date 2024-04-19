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12:55, 19 апреля 2024Бывший СССР

Напавших на бывшего соратника Навального передадут Литве

Науседа: Польша передаст Литве напавших на экс-главу ФБК Волкова

Фото: Doris Heimann / DPA / Globallookpress.com

В Польше задержали нападавших на бывшего соратника Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций-иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) экс-главу ФБК Леонида Волкова (внесен в реестр иноагентов и перечень экстремистов и террористов), их передадут Литве. Об этом сообщил президент Литвы Гитанас Науседа, его слова приводит ТАСС.

«Подозреваемые задержаны польскими правоохранительными органами, после выполнения необходимых процедур они будут переданы Литве», — рассказал он.

О нападении на Волкова в Вильнюсе стало известно 12 марта. Как рассказали его соратники, неизвестные разбили окно в его машине, распылили слезоточивый газ и начали бить его молотком. После этого на место произошедшего прибыли полиция и скорая помощь.

В сентябре 2021 года МВД России объявило Леонида Волкова в розыск по уголовной статье.

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      Александр Курбатов
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