Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
18:31, 19 апреля 2024Забота о себе

Популярный миф о тополином пухе опровергли

Терапевт Кондрахин заявил, что тополиный пух не вызывает аллергию

Фото: Виктор Лисицын / Globallookpress.com

Тополиный пух, вопреки расхожему мнению, не вызывает аллергию, заявил терапевт Андрей Кондрахин. Популярный миф врач опроверг в беседе с изданием NEWS.ru.

По словам Кондрахина, тополиный пух сам по себе не провоцирует аллергический приступ, но он может переносить пыльцу цветущих растений, от которой весной страдают люди с поллинозом. Именно с пухом аллергены и пыль разлетаются по большой территории, подчеркнул врач.

«Организм тяжело переносит пыльцу, для многих людей она чужеродный объект. Для каждого человека имеет значение определенная концентрация аллергенов», — отметил Кондрахин. Он посоветовал аллергикам в период цветения растений выходить из дома в защитной маске и напомнил, что менять ее необходимо каждые два часа.

Материалы по теме:
Припекает. Как глобальное потепление разрушает здоровье людей?
Припекает.Как глобальное потепление разрушает здоровье людей?
26 марта 2022
«От неандертальцев мы унаследовали аллергию и шизофрению» Почему наши предки выжили и захватили всю планету
«От неандертальцев мы унаследовали аллергию и шизофрению»Почему наши предки выжили и захватили всю планету
18 декабря 2018

Ранее токсиколог Михаил Кутушов перечислил самые опасные для аллергиков цветы. Среди прочего он назвал популярные у садоводов георгины и гипсофилы.

Что думаешь? Оцени!
      Вера Владзиевская
      Обсудить
      Последние новости

      Запад заявил, что конфликт на Украине можно завершить уже сегодня. Какое условие поставили России?

      Суд арестовал второго обвиняемого в подрыве машины экс-сотрудника СБУ в Москве

      Российские пациенты пожаловались на массовую замену лечебной терапии

      Раскрыт новый способ мошенничества на сайтах знакомств

      Россиянка впала в кому после укола у косметолога

      Коллекцию часов Шумахера продадут на аукционе за 452 миллиона рублей

      Студенты из России выиграли чемпионат мира по программированию

      В российском регионе таможенники пресекли контрабанду морских деликатесов

      Крид подвергся критике за фото с антироссийским блогером с Украины

      В России умер бывший «мебельный король»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше