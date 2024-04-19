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10:10, 19 апреля 2024Интернет и СМИ

Выявлена особенность поведения россиян в соцсетях

«Одноклассники» стали автоматически обнаруживать мат и скрывать его звездочками

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Соцсеть «Одноклассники» (ОК) сообщила, что за последние четыре года пользователи стали материться в текстах на платформе почти в полтора раза меньше — на 58 процентов. Об этом соцсеть сообщила в релизе для «Ленты.ру».

Объем нецензурной лексики стабильно снижается: в 2023 году ее стало на 25 процентов меньше, чем в 2022-м, на 29 процентов — чем в 2021-м, на 53 процента — чем в 2020-м.

Соцсеть добавила, что теперь автоматически обнаруживает на платформе нецензурные слова и скрывает их: вместо мата пользователи видят звездочки. Это касается любых публичных текстов, например постов и статусов, подписей под фотографиями и видео, названий и описаний групп.

Отмечается, что эта мера защищает пользователей ОК от оскорблений и значительно снижает уровень токсичного общения, особенно в комментариях, чтобы люди могли взаимодействовать друг с другом в безопасном пространстве.

Обновление уже доступно в соцсети. При этом при желании пользователи могут отказаться от него: зайти в настройки профиля, в разделе «Публичность» выбрать «Дополнительно» и активировать опцию «Включить фильтрацию нецензурной лексики».

В марте «Одноклассники» запустили раздел «Мастер-классы», в котором доступен бесплатный обучающий контент по увлечениям. Теперь пользователи соцсети смогут проходить обучение, связанное с различными хобби. Новый раздел можно найти в сервисе «Увлечения» в ОК. Специально для нового раздела были сняты профессиональные ролики от экспертов.

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