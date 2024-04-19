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12:08, 19 апреля 2024Россия

Россиянин приревновал сожительницу к кукле и избил ее

Житель Забайкалья избил подругу из-за ревности к ростовой кукле

Фото: Sigrid Wu / Unsplash

Житель города Нерчинска Забайкальского края избил сожительницу из-за ревности. Поводом этому стал танец на дне рождения потерпевшей, сообщает пресс-служба Нерчинского районного суда.

Во время празднования именинница станцевала с ростовой куклой. Россиянин, которому не понравилось происходящее, нанес подруге не менее семи ударов в область головы. Также от рук жителя Нерчинска пострадала и бабушка его сожительницы — ей он нанес два удара по голове.

В судебном заседании горожанин полностью признал свою вину. Потерпевшие заявили, что помирились с ним и попросили не наказывать мужчину строго. Подсудимого приговорили к шести месяцам ограничения свободы.

Ранее 21-летний житель Ульяновска сломал челюсть девятикласснице, причиной его поступка также стала ревность. Мужчине не нравилось общение его подруги с другими людьми. Во время ссоры он дважды ударил девушку кулаком в лицо, а затем сбрил ей часть волос, чтобы таким образом лишить мужского внимания.

ЖЗЛ
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      Алан Босиков
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