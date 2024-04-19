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15:40, 19 апреля 2024Силовые структуры

Россиянину заплатят шесть миллионов рублей за проведенные в колонии 13 лет

86-летнему Исхакову, отсидевшему 13 лет за чужое преступление, дадут 6 млн руб.

Фото: Алексей Мякишев / Коммерсантъ

Шестой кассационный суд решил выплатит 6 миллионов рублей 86-летнему Фатхулле Исхакову, который за чужое преступление провел в советской колонии 13 лет. Об этом «Ленте.ру» сообщил адвокат Виталий Буркин.

Он назвал издевательством такое решение по иску пожилого мужчины о компенсации морального вреда за судебную ошибку. «Непременно пойдем дальше», — отметил защитник.

Несправедливо осужденный Исхаков более полувека боролся за восстановление честного имени и лишь в мае прошлого года по вновь открывшимся обстоятельствам Верховный суд России отменил вынесенный в отношении него приговор.

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Исхаков требовал от государства 450 миллионов рублей, но Ленинский районный суд Уфы снизил эту сумму до 31 миллиона рублей.

В декабре 2023 года Верховный суд Башкирии уменьшил размер компенсации с 31 до 2 миллионов рублей.

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      Любовь Ширижик
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