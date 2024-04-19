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20:17, 19 апреля 2024Моя страна

Саратовские мастера научились шить одежду из рыбьей кожи

Мастера из Саратова научились шить одежду из рыбьей кожи

Фото: sarnovosti.ru

Саратовские мастера научились шить одежду из рыбьей кожи. Об этом сообщает «Регион 64».

Специалисты прошли курсы повышения квалификации «Народные ремесла — современные традиции», которые были организованы на базе Российского этнографического музея в Санкт-Петербурге и проходили в течение четырех дней.

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По словам руководителя «Палаты ремесел Саратовской области» Наталии Аскаровой, экспертам удалось поработать с войлоком, кружевоплетением и лоскутным шитьем. «Погружение в процесс создания изделий помогло оценить трудоемкость народных промыслов. Нас познакомили и с утраченными ремеслами — например, с изготовлением одежды из рыбьей кожи, ранее характерной для народов Сибири», — рассказала собеседница издания.

Ранее в апреле российские стюардессы впервые в истории авиации страны примерили кеды. В размещенном ролике модели представили классические костюмы с брюками и пиджаком темно-фиолетового и синего цвета.

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      Екатерина Ештокина
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