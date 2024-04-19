Мастера из Саратова научились шить одежду из рыбьей кожи

Саратовские мастера научились шить одежду из рыбьей кожи. Об этом сообщает «Регион 64».

Специалисты прошли курсы повышения квалификации «Народные ремесла — современные традиции», которые были организованы на базе Российского этнографического музея в Санкт-Петербурге и проходили в течение четырех дней.

По словам руководителя «Палаты ремесел Саратовской области» Наталии Аскаровой, экспертам удалось поработать с войлоком, кружевоплетением и лоскутным шитьем. «Погружение в процесс создания изделий помогло оценить трудоемкость народных промыслов. Нас познакомили и с утраченными ремеслами — например, с изготовлением одежды из рыбьей кожи, ранее характерной для народов Сибири», — рассказала собеседница издания.

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