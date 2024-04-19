Великобритания выделила 187 миллионов долларов на украинскую энергетику

Великобритания передаст Украине 187 миллионов долларов на укрепление энергетики

Лондон дополнительно выделит 150 миллионов фунтов стерлингов (187 миллионов долларов) на укрепление энергетического сектора Украины, пострадавшего в результате ударов. Об этом говорится в заявлении постоянного представителя Великобритании при ОБСЕ Нила Голланда, опубликованном на сайте правительства.

По его словам, вместе с партнерами по G7 британские власти продолжат помощь в восстановлении, защите и строительстве энергосистемы Украины. Голланд напомнил, что в республике из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры миллионы людей сталкиваются с перебоями в подаче электроэнергии, тепла и воды. В некоторых случаях энергоснабжение ограничивается шестью часами в сутки, а больницы вынуждены использовать резервные источники питания.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что в этом году республика получит еще 560 миллионов евро от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) на проекты в энергетике, транспорт и восстановление жилья.

Кроме того, Киев настаивает на использовании замороженных в Европе российских активов для ремонта критической и энергетической инфраструктуры, разрушенной в результате ударов. По словам Шмыгаля, в настоящее время для страны приоритетны программы среднесрочной финансовой поддержки.