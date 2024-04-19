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16:05, 19 апреля 2024Экономика

Великобритания выделила 187 миллионов долларов на украинскую энергетику

Великобритания передаст Украине 187 миллионов долларов на укрепление энергетики

Фото: Mykhailo Moskalenko / Reuters

Лондон дополнительно выделит 150 миллионов фунтов стерлингов (187 миллионов долларов) на укрепление энергетического сектора Украины, пострадавшего в результате ударов. Об этом говорится в заявлении постоянного представителя Великобритании при ОБСЕ Нила Голланда, опубликованном на сайте правительства.

По его словам, вместе с партнерами по G7 британские власти продолжат помощь в восстановлении, защите и строительстве энергосистемы Украины. Голланд напомнил, что в республике из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры миллионы людей сталкиваются с перебоями в подаче электроэнергии, тепла и воды. В некоторых случаях энергоснабжение ограничивается шестью часами в сутки, а больницы вынуждены использовать резервные источники питания.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что в этом году республика получит еще 560 миллионов евро от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) на проекты в энергетике, транспорт и восстановление жилья.

Кроме того, Киев настаивает на использовании замороженных в Европе российских активов для ремонта критической и энергетической инфраструктуры, разрушенной в результате ударов. По словам Шмыгаля, в настоящее время для страны приоритетны программы среднесрочной финансовой поддержки.

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      Платон Щукин
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