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13:27, 19 апреля 2024Бывший СССР

Украина получит еще 560 миллионов евро от Европы

Премьер Шмыгаль: Украина получит 560 миллионов евро ЕИБ на энергетику и жилье
Денис Шмыгаль

Денис Шмыгаль. Фото: Pavlo Gonchar / Globallookpress.com

Украина получит в этом году еще 560 миллионов евро от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) на проекты в энергетике, транспорт, восстановление жилья, а также на прочие проекты, которые «поддержат экономическое восстановление и украинский бизнес», сообщил 19 апреля премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

Соответствующий меморандум подписан с президентом банка Надей Кальвино. «Планируем ускорить работу над текущими проектами и сфокусироваться на подготовке новых инвестиций в критические государственные и частные инициативы. Меморандум будет способствовать быстрому восстановлению Украины и приблизит нас к Евросоюзу», — добавил глава украинского правительства.

В ноябре Шмыгаль сообщал, что к тому моменту Европейский инвестиционный банк нашел для Киева более 7,5 миллиарда евро финансовой помощи.

Накануне, 18 апреля, премьер Украины говорил, что страна хочет восстановить энергосистему страны за счет замороженных российских активов.

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      Антон Похиляк
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