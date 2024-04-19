Уехавшая в США дочь Машкова обратилась к родителям

Уехавшая в США дочь актера Машкова назвала своих родителей рок-звездами

Уехавшая в США дочь народного артиста России Владимира Машкова, актриса Мария Машкова обратилась к родителям. Соответствующей публикацией она поделилась в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Актриса назвала своих родителей «рок-звездами». «Как же я счастлива, что родилась именно у вас! Как мне повезло, что вы так сильно любили друг друга, когда приглашали меня на эту планету! Чувствую это каждой хромосомой...» — написала Машкова.

Звезда отметила, что детей необходимо рожать в любви, и закончила публикацию фразой «Да будет мир во всем мире!».

Мария Машкова родилась во время брака Машкова с первой женой, актрисой Еленой Шевченко. После начала специальной военной операции на Украине дочь актеров получила гражданство США и отказалась от отчества отца.