Уровень реки в российском регионе за сутки поднялся больше чем на три метра

Уровень реки в Тюменской области за сутки поднялся больше чем на три метра

Уровень реки Ишим в Тюменской области за сутки поднялся более чем на три метра. О резком скачке уровня воды сообщил губернатор российского региона Александр Моор в своем Telegram-канале.

«Пришли свежие данные уровня воды в реке Ишим. На гидропосту в городе рост за 10 часов — 123 сантиметра, а за сутки — больше, чем на три метра! Вода стремительно прибывает», — написал он.

Также глава области опубликовал фото затопленной дороги, ведущей в село Лариха Ишимского района. На данный момент из-за резко выросшего уровня воды трасса закрыта.

Из-за угрозы подтопления из населенных пунктов Тюменской области уехали более 1,6 тысячи человек, 193 из них — в пункты временного размещения. Большая часть граждан переехала в родственникам, малоподвижные жители были размещены в медицинских учреждениях и учреждениях социального обслуживания.

Еще 18 апреля региональное правительство сообщало, что уровень воды в Ишиме стал рекордным, превысив исторический максимум с 2017 года.