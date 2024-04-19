В России захотели ограничить скорость электросамокатов на тротуарах

В Госдуме захотели ограничить скорость электросамокатов на тротуарах до 5 км/ч

В Госдуме захотели ограничить скорость электросамокатов на тротуарах и пешеходных зонах до 5 километров в час. С соответствующим предложением выступил член комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Колунов, направивший письма в главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД и Минтранс, сообщает ТАСС.

«Одним из способов снижения показателей аварийности могло бы стать внесение изменений в правила дорожного движения РФ, которые ограничат максимальную скорость передвижения средств индивидуальной мобильности в местах преимущественного движения пешеходов (пешеходных зонах, тротуарах и пешеходных дорожках) до пяти километров в час», — сказано в документах. По мнению парламентария, такая мера позволить снизить число аварий и количество пострадавших в них.

Колунов привел в письмах статистику, согласно которой с 2020 года общее число средств индивидуальной мобильности (СИМ) увеличилось в пять раз, а количество поездок на них — в 12 раз. На начало 2023 года в прокате находилось 192 тысячи средств индивидуальной мобильности, было продано еще 540 тысяч штук, а общее число СИМ составляет 750 тысяч штук. Он отметил, что с ростом числа средств индивидуальной мобильности на дорогах увеличивается количество ДТП с их участием. Колунов призвал представителей вышеуказанных ведомств оказать содействие в закреплении своей инициативы в ПДД.

Ранее в апреле стало известно, что в Госдуму внесли законопроект о штрафах за пьяную езду на электросамокатах на сумму до 30 тысяч рублей, однако кабмин предложил его доработать.