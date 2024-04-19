В России захотели штрафовать родителей за одну привычку детей

В России призвали штрафовать родителей курящих детей

Родителей курящих детей необходимо штрафовать. Такой метод борьбы с вредной привычки в подростковой среде предложил общественник Владимир Михайлов в беседе с телеканалом «360».

Михайлов напомнил, что Госдумой принят закон, запрещающий продажу вейпов несовершеннолетним. При этом за последние десять лет распространенность курения вейпов увеличилась в десять раз, заявил он.

По словам Михайлова, который выступил за запрет вейпов, необходимо проводить общественную работу. «Номер один — родители за этим должны следить. (…) Прежде всего нужна ответственность родителей», — заключил общественник.

Ранее в Госдуме предложили штрафовать родителей детей, уличенных в буллинге. По словам депутата Госдумы Артема Метелева, сейчас с травящими сверстников школьниками практически невозможно вести профилактическую работу. Он предложил усовершенствовать законодательство, предоставив школам возможность исключать обижающих других детей учеников.