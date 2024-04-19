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11:33, 19 апреля 2024Силовые структуры

В российском регионе беженец расправился со знакомой семьей и сбежал на Украину

В Тульской области беженец расправился со знакомой семьей и сбежал на Украину

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

В Тульской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении беженца из Украины, который расправился со знакомой семьей из четырех человек и похитил их деньги. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчина проходит обвиняемым по статьям 162 и 105 Уголовного кодекса РФ. Сейчас он находится в международном розыске. Его дело направили прокурору для утверждения обвинительного заключения.

По версии следствия, обвиняемый решил обокрасть семью таких же беженцев, как и он. 28 декабря 2015 года мужчина пришел к ним в квартиру в городе Алексине и расправился с 30-летней женщиной и ее детьми — 1,5 годовалой девочкой и шестилетним мальчиком. После этого мужчина похитил из квартиры 300 тысяч рублей, а также ювелирные украшения и мобильные телефоны.
Далее он встретился с главой семейства и много раз ударил его ножом, нанеся несовместимые с жизнью травмы.

Сейчас обвиняемый скрывается на Украине. Его причастность к преступлению удалось доказать благодаря генетической судебной экспертизе.

Ранее во Владивостоке следователи раскрыли совершенную 30 лет назад расправу над семьей из пяти человек.

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      Варвара Митина
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