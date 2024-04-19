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03:13, 20 апреля 2024Россия

В российском регионе изъятые за пьяную езду машины передали на нужды СВО

В Кунгуре Пермского края изъятые за пьяную езду машины передали на нужды СВО

Фото: Vladimir Baranov/Globallook Press

В Пермском крае судебные приставы передали три автомобиля, которые изъяли у водителей за пьяную езду, «на фронт в целях оказания помощи военнослужащим». Об этом сообщается на сайте региональное управление Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Один из автомобилей конфисковали у жителя Кунгура, который два раза попался на пьяном вождении. Ранее его уже лишали водительских прав за пьяную езду. Мужчину признали виновным по статье «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию») и назначили 160 часов обязательных работ, а его его машину передали представителям Минобороны.

В прошлом декабре Верховный суд счел обязательной конфискацию машины за повторную нетрезвую езду, за отказ автовладельца пройти освидетельствование на состояние опьянения, превышение скорости свыше 60 километров в час, а также выезд на полосу встречного движения лицом, ранее лишенным права управления.

Конфискация автомобилей была введена в КоАП в 2022 году.

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      Марина Совина
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