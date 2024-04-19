Вода в Ишиме в Тюменской области за шесть часов поднялась на 40 сантиметров

Вода в Ишиме в Тюменской области за 6 часов поднялась на 40 см — до 861 см

Уровень вода в реке Ишим в Тюменской области за шесть часов поднялся на 40 сантиметров — до 861 сантиметра. Об этом сообщает администрация города.

Отдельно указывается, что уровень воды продолжает повышаться. Это может привести к затоплению низководных мостов, садоводческих участков, сельскохозяйственных земель, нарушению дорожного сообщения между населенными пунктами.