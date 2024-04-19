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06:20, 20 апреля 2024Россия

Вода в Ишиме в Тюменской области за шесть часов поднялась на 40 сантиметров

Вода в Ишиме в Тюменской области за 6 часов поднялась на 40 см — до 861 см

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Уровень вода в реке Ишим в Тюменской области за шесть часов поднялся на 40 сантиметров — до 861 сантиметра. Об этом сообщает администрация города.

Отдельно указывается, что уровень воды продолжает повышаться. Это может привести к затоплению низководных мостов, садоводческих участков, сельскохозяйственных земель, нарушению дорожного сообщения между населенными пунктами.

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      Марина Совина
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