Закидавший коктейлями Молотова областное правительство россиянин погиб на СВО

В зоне СВО погиб Денис Таранов, поджегший областное правительство в Мурманске

В зоне специальной военной операции (СВО) погиб Денис Таранов, закидавший в октябре 2021 года здание областного правительства в Мурманске коктейлями Молотова. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Издание выяснило, что мужчина служил в зоне спецоперации матросом и погиб при исполнении воинского долга. Родные Таранова рассказали, что он сам захотел подписать контракт с Вооруженными силами России и отправиться в зону боевых действий. По их словам, 20-летний россиянин находился там с лета 2023 года.

В ночь на 1 октября 2021 года Таранов бросил в двери правительства Мурманской области две бутылки с зажигательной смесью, что привело к возгоранию. В результате пострадал охранник, а также оказался поврежден вход в подъезд, где расположены кабинеты губернатора и его заместителей. 11 октября стало известно, что федеральная служба безопасности (ФСБ) установила и задержала 18-летнего подозреваемого в поджоге. Мужчина признался в преступлении и объяснил, что решился на этот поступок по личным соображениям.

Суд приговорил Таранова к принудительным работам на срок один год и девять месяцев. Как пишут «Осторожно, новости», он возместил весь причиненный им ущерб.

Ранее в зоне спецоперации погиб экс-глава управления МВД по Екатеринбургу Игорь Трифонов, осужденный на 9,5 года за получение взятки и незаконное приобретение боеприпасов. Минобороны России наградило его медалью посмертно.