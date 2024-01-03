Осужденный за взятку экс-глава УМВД по Екатеринбургу погиб в зоне СВО. Его долго не хотели брать на фронт

На СВО погиб осужденный экс-глава полиции Екатеринбурга Игорь Трифонов

Экс-глава управления МВД по Екатеринбургу Игорь Трифонов, осужденный на 9,5 года за получение взятки и незаконное приобретение боеприпасов, погиб в зоне специальной военной операции (СВО). По словам его адвоката Ольги Кезик, экс-генерал ушел из жизни в конце декабря, точная дата его смерти неизвестна.

Правозащитница рассказала, что Трифонов просился на фронт с марта 2023 года, однако ему долго отказывали. О согласовании его кандидатуры стало известно лишь 21 ноября 2023 года. После получения разрешения экс-глава УМВД по Екатеринбургу прошел обследования и начал готовиться к отправке на фронт.

С Трифоновым поначалу не хотели заключать контракт. Мы подавали жалобу в военную прокуратуру Нижнего Новгорода, где он отбывал наказание. Почему с экс-генералом не хотели сотрудничать, нам неизвестно Ольга Кезик адвокат

Минобороны посмертно наградило Трифонова медалью

Погибший в зоне боевых действий бывший глава полиции Екатеринбурга удостоился медали «Участнику специальной военной операции».

Родные Трифонова заявили, что будут добиваться его оправдания по делу о взятке.

«На 10 января назначено рассмотрение кассационной жалобы в Челябинске. И супруга желала и желает доказать, что сам Трифонов не был причастен ни к одному из преступлений, в совершении которых его обвиняли», — сообщила адвокат.

Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

По словам правозащитницы, семье экс-генерала звонят люди, уверенные в его невиновности по делу о взятке.

Родным идет шквал соболезнований от бывших коллег и тех, кто считает, что Трифонов не виновен в преступлении Ольга Кезик адвокат

В свою очередь уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова заявила, что всегда считала Трифонова хорошим руководителем полиции. «Я не каждому доверю какие-то вещи, а ему доверяла. Могла прийти, показать какое-то письмо. Доверяла ему и как главе УМВД, и как человеку», — сказала Мерзлякова.

Трифонова судили за многомиллионную взятку

Бывший глава управления МВД по Екатеринбургу был задержан в 2019 году в Москве. Следствие установило, что летом 2015 года он получил 7,5 миллиона рублей от заместителя председателя правления банка «Кольцо Урала». За эти деньги генерал должен был помочь возбудить незаконное уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество») по кредиту, который взяли в этом банке в 2013 году и не погасили.

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Вместе с ним на скамье подсудимых находились бывший сотрудник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Екатеринбургу Денис Жданов и экс-начальник службы безопасности банка «Кольцо Урала» Александр Куба.

В августе 2022 года Трифонову дали девять с половиной лет колонии строгого режима. В марте 2023 года приговор был смягчен на два месяца. Осужденный свою вину не признал. Он указывал, что следствие не представило доказательств.