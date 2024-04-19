Зеленский приехал в ДНР и встретился с ранеными бойцами ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Славянск, на подконтрольную Киеву территорию Донецкой народной республики (ДНР). Сообщение об этом появилось в его Telegram-канале.

«Сегодня — Донецкая область. (...) Пообщался с бойцами, отметил государственными наградами», — рассказал он.

Зеленский отметил, что встретился с ранеными бойцами украинской армии, которые проходят лечение в медицинской роте 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины.

Ранее Зеленский признал, что российские военные продвигаются в зоне боевых действий. Он также потребовал от Запада передать Киеву «все, что помогает удерживать линию фронта», включая технику, снаряды и беспилотники.