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12:31, 19 апреля 2024Бывший СССР

Зеленский приехал в ДНР

Зеленский приехал в ДНР и встретился с ранеными бойцами ВСУ

Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Славянск, на подконтрольную Киеву территорию Донецкой народной республики (ДНР). Сообщение об этом появилось в его Telegram-канале.

«Сегодня — Донецкая область. (...) Пообщался с бойцами, отметил государственными наградами», — рассказал он.

Зеленский отметил, что встретился с ранеными бойцами украинской армии, которые проходят лечение в медицинской роте 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины.

Ранее Зеленский признал, что российские военные продвигаются в зоне боевых действий. Он также потребовал от Запада передать Киеву «все, что помогает удерживать линию фронта», включая технику, снаряды и беспилотники.

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      Александр Курбатов
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