Звезда «Слова пацана» рассекретил роман с российской актрисой

Звезда сериала «Слово пацана» Копейкин рассекретил роман с актрисой Енжаевой

Звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» 25-летний Вячеслав Копейкин рассекретил роман с 29-летней российской актрисой Яной Енжаевой. Совместным фото с возлюбленной он поделился в Telegram-канале.

Актер появился с девушкой на одном из светских мероприятий. Для снимка Копейкин приобнял Енжаеву и поцеловал ее в лоб. «День рождения онлайн-кинотеатра KION. Мы», — подписал он фото.

Копейкин также подтвердил, что не одинок, в новом выпуске телешоу Comedy Club. «Девушка есть. Если у меня после этой фразы поубавится фанаток, то с одной стороны, конечно, грустно. С другой — что это за фанатки, которые уйдут от меня только потому, что я счастлив?» — признался актер в беседе с ведущими.

Ранее Копейкин вспомнил о том, как его избили из-за женщины.