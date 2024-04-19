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16:30, 19 апреля 2024Культура

Звезда «Слова пацана» рассекретил роман с российской актрисой

Звезда сериала «Слово пацана» Копейкин рассекретил роман с актрисой Енжаевой

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» 25-летний Вячеслав Копейкин рассекретил роман с 29-летней российской актрисой Яной Енжаевой. Совместным фото с возлюбленной он поделился в Telegram-канале.

Актер появился с девушкой на одном из светских мероприятий. Для снимка Копейкин приобнял Енжаеву и поцеловал ее в лоб. «День рождения онлайн-кинотеатра KION. Мы», — подписал он фото.

Копейкин также подтвердил, что не одинок, в новом выпуске телешоу Comedy Club. «Девушка есть. Если у меня после этой фразы поубавится фанаток, то с одной стороны, конечно, грустно. С другой — что это за фанатки, которые уйдут от меня только потому, что я счастлив?» — признался актер в беседе с ведущими.

Ранее Копейкин вспомнил о том, как его избили из-за женщины.

ЖЗЛ
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      Мария Рюрикова
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