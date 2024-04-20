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03:29, 20 апреля 2024Силовые структуры

Адвокат Стрелкова рассказал о пропаже из дела «ключевого документа»

Адвокат Молохов заявил, что из дела Стрелкова исчез ключевой документ

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

Из материалов уголовного дела бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (настоящее имя Игорь Гиркин) пропал один из документов. Об этом РБК рассказал его адвокат Александр Молохов.

По его словам, исчезновение «ключевого документа» вскрылось при ознакомлении с материалами в суде апелляционной инстанции. В этой бумаге было согласие одной из фронтовых воинских частей на заключение контракта со Стрелковым.

Молохов пояснил, что сторона защиты планировала использовать пропавший документ на апелляционном заседании суда 15 мая. Теперь же рассмотрение может быть отложено на неопределенный срок.

Игорь Стрелков — отставной российский военный, офицер ФСБ. В 2014 году — первый министр обороны ДНР. После начала спецоперации на Украине регулярно подвергал критике деятельность Минобороны России и руководства страны. Стрелкова задержали 21 июля и возбудили в отношении него уголовное дело по статье 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») УК РФ. По информации источников в правоохранительных органах, причиной задержания экс-министра обороны ДНР стали его публичные заявления, а также обращения нескольких граждан. Сам Стрелков вину не признал.

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      Марина Совина
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