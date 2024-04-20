Аутсайдер РПЛ вырвал победу в добавленное время

«Балтика» обыграла «Крылья Советов» в матче РПЛ

Калининградская «Балтика» на своем поле победила самарские «Крыльями Советов» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 20 апреля, и завершилась со счетом 1:1. Счет в концовке встречи открыл игрок «Балтики» Анхело Энрикес, воспользовавшийся ошибкой голкипера самарцев Ивана Ломаева на выходе, однако гости в добавленное время сравняли счет, пенальти реализовал Амар Рахманович. Хозяева вырвали победу благодаря голу Дмитрия Рыбчинского на 96-й минуте.

Аутсайдер РПЛ «Балтика» выиграла второй матч подряд, набрала 23 очко и занимает 13-е место в чемпионате. «Крылья Советов» с 36 очками находятся на шестой позиции.

«Балтика» в следующем туре 24 апреля на выезде сыграет с «Краснодаром». «Крылья Советов» днем позже на чужом поле встретятся с воронежским «Факелом».