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06:30, 20 апреля 2024Наука и техника

Microsoft признала ошибку Copilot

BleepingComputer: Microsoft ошибочно добавила Copilot в Windows Server

Фото: Windows / Unsplash

Корпорация Microsoft признала, что ошибочно добавила Copilot в семейство ОС Windows Server. Об этом сообщает издание BleepingComputer.

Таким образом в компании отреагировали на жалобы пользователей Windows Server — линейки ОС, адаптированных для работы на серверах. Пользователи заметили, что с обновлением на их компьютерах появилось приложение помощника искусственного интеллекта (ИИ) Copilot, однако оно было нерабочее.

Представители Microsoft объяснили, что тестировали Copilot в Windows Server, но в итоге отказались от идеи добавить программу в профессиональные ОС. Также в фирме подчеркнули, что утилита не собирает и не передает никакие данные корпорации.

«В рамках предстоящего решения этой проблемы Copilot будет удалена с устройств, на которых эта программа не предназначен для включения или установки», — заверили потребителей в компании. Авторы BleepingComputer отметили, что Microsoft тестировала включение ИИ- ассистента в операционных системах для серверов, но столкнулась с негативной реакцией потребителей и удалила сервис.

Ранее компания Logitech представила компьютерную мышь с кнопкой для вызова чат-бота. По нажатию на кнопку появляется диалоговое окно с виртуальным ассистентом — ChatGPT или другим сервисом.

ЖЗЛ
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      Андрей Ставицкий
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