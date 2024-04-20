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14:57, 20 апреля 2024Наука и техника

Европейские истребители Eurofighter захотели сделать носителями ракет Taurus

Производитель истребителей: Eurofighter могут стать носителями ракет Taurus

Фото: Florion Goga / Reuters

Европейские истребители Eurofighter могут стать носителями крылатых ракет Taurus. Об этом заявил глава оборонной компании Airbus Defence and Space Михаэль Шельхорн, его слова приводит РИА Новости

Отмечается, что инициатива о сертификации уже поступала в немецкий бундесвер. «Почти десять лет назад Airbus впервые предложил бундесверу поднимать Taurus в воздух еще и с помощью Eurofighter. Тогда это было нежелательным... Теперь я предполагаю, что Eurofighter сертифицируют для использования c Taurus», — сказал глава компании-производителя истребителей.

Шельхорн также выразил мнение, что немецкий авиапарк нуждается в срочном обновлении. Он указал на то, что истребители Tornado должны быть заменены к 2030 году. Также подчеркивается, что самым старым истребителям Eurofighter уже 30 лет.

Ранее полковник в отставке и военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что все зенитные ракетные комплексы, которые сегодня стоят на вооружении России и присутствуют в зоне специальной военной операции, способны поражать ракеты Taurus.

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