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18:03, 16 марта 2024Наука и техника

Полковник назвал способное уничтожить ракеты Taurus оружие России

Полковник Матвийчук: все российские ЗРК способны поражать ракеты Taurus

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Все зенитные ракетные комплексы (ЗРК), которые сегодня есть на вооружении России и которые присутствуют в зоне специальной военной операции (СВО), способны поражать крылатые ракеты Taurus, сообщил полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. Так в беседе с «Лентой.ру» он высказался о способном уничтожить эти ракеты оружии.

«Taurus — это ракета, которая ничем не отличается. Она летит по всем известным законам аэродинамики. Чтобы была в ней какая-то хитринка — нет. Она в момент старта, в момент полета полностью будет под контролем наших ЗРК, и они ее, конечно же, будут отстреливать», — заявил Матвийчук.

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Ранее Европарламент поддержал передачу ракет Taurus Киеву. Об этом сообщил глава группы «Христианско-демократический союз Германии» и «Христианско-социальный союз в Баварии» (ХДС/ХСС) в Европарламенте Даниэль Каспари.

Отмечается, что поддержку выразила большая часть правящей коалиции Германии в Европарламенте — 451 депутат проголосовал за передачу военной техники Украине, 46 — выступили против, а 49 человек отказались принимать участие в голосовании.

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