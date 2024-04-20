Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Рубин
1:1
Завершен
Локомотив М
МИР Российская Премьер-лига|25-й тур
Балтика
0:0
2-й тайм
live
Крылья Советов
МИР Российская Премьер-лига|25-й тур
ЦСКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Ахмат
МИР Российская Премьер-лига|25-й тур
Вулверхэмптон
Сегодня
21:30 (Мск)
Арсенал
Англия - Премьер-лига|34-й тур
17:15, 20 апреля 2024Спорт

Фетисов оценил выступление российских спортсменов на ОИ в нейтральном статусе

Фетисов заявил, что россияне должны сами принимать решение о выступлении на ОИ

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов высказался о выступлении российских спортсменов на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже в нейтральном статусе. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, каждый должен сам принимать решение об участии в соревнованиях. «Это непростая ситуация, она уже не первый год, сейчас просто стала другой в связи с СВО. Но в целом выступление без флага и гимна — попирание прав и всего, что связано с уважением», — заявил Фетисов.

Он также назвал российских теннисистов и хоккеистов, выступающих в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), послами доброй воли. «Мы рады за них. За то, что они побеждают в непростых условиях. Им непросто тоже в такой ситуации, нужно это понимать и просто поддерживать», — заявил он.

В декабре 2023-го россиян и белорусов допустили к Играм в Париже в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. Однако на соревнования не попадут атлеты, поддерживающие СВО, а также имеющие связи с Вооруженными силами или органами безопасности. Кроме того, турнир пропустят представители командных видов спорта.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский заявил об усталости Украины от конфликта

      На Западе рассказали об утроенном ВС России кошмаре для ВСУ

      Конгресс США начал рассматривать законопроекты о помощи Украине

      Главнокомандующий ВМФ России прибыл в Китай

      В Орске вернули электричество в освобожденные от воды дома

      В Одесской области прогремели взрывы

      В кадетском корпусе московской школы массово отравились дети

      Актер фильма «Не бойся, я с тобой!» умер в 48 лет

      Палестина пересмотрит отношения с США

      В Сербии заявили об опасности голосования по резолюции о геноциде в Сребренице

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше