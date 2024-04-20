Фетисов оценил выступление российских спортсменов на ОИ в нейтральном статусе

Фетисов заявил, что россияне должны сами принимать решение о выступлении на ОИ

Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов высказался о выступлении российских спортсменов на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже в нейтральном статусе. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, каждый должен сам принимать решение об участии в соревнованиях. «Это непростая ситуация, она уже не первый год, сейчас просто стала другой в связи с СВО. Но в целом выступление без флага и гимна — попирание прав и всего, что связано с уважением», — заявил Фетисов.

Он также назвал российских теннисистов и хоккеистов, выступающих в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), послами доброй воли. «Мы рады за них. За то, что они побеждают в непростых условиях. Им непросто тоже в такой ситуации, нужно это понимать и просто поддерживать», — заявил он.

В декабре 2023-го россиян и белорусов допустили к Играм в Париже в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. Однако на соревнования не попадут атлеты, поддерживающие СВО, а также имеющие связи с Вооруженными силами или органами безопасности. Кроме того, турнир пропустят представители командных видов спорта.