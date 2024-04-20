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01:53, 20 апреля 2024Наука и техника

КНДР запустила новую зенитную ракету

КНДР провела тестовый запуск новой зенитной ракеты

Фото: ЦТАК

19 апреля КНДР провела тестовый запуск новой зенитной ракеты «Пельти-1-2». Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Кроме того, в тот же день в акватории Желтого моря прошло испытание сверхкрупной боевой части стратегической крылатой ракеты «Хвасаль-1 Ра-3». Оба испытания завершились успешно, поставленные цели были достигнуты.

20 марта КНДР успешно протестировала элемент гиперзвуковой ракеты. Северокорейские инженеры провели наземное испытание сопла твердотопливного реактивного двигателя для оснащения многоступенчатой ракеты средне-дальнего радиуса действия.

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      Марина Совина
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