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22:35, 20 апреля 2024Россия

Количество пострадавших в результате ДТП в Подмосковье выросло

Число пострадавших в результате ДТП в Подмосковье выросло до 15 человек

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Global Look Press

Число пострадавших в результате ДТП с участием рейсового автобуса в подмосковном Щелкове увеличилось до 15 человек. Об сообщили в Telegram-канале прокуратуры Мособласти.

Кроме того, Прокуратура сообщила, что держит под контролем ход и результаты проверки по факту инцидента.

ДТП произошло около 16:50 на 37 километре автодороги М-7 «Волга». В качестве возможной причины столкновения называется несоблюдение дистанции.

До этого сообщалось, что в Пятигорске автобус, который вез детей на экскурсию, столкнулся с пожарной машиной.

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      Юлия Мискевич
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