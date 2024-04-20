Количество пострадавших в результате ДТП в Подмосковье выросло

Число пострадавших в результате ДТП в Подмосковье выросло до 15 человек

Число пострадавших в результате ДТП с участием рейсового автобуса в подмосковном Щелкове увеличилось до 15 человек. Об сообщили в Telegram-канале прокуратуры Мособласти.

Кроме того, Прокуратура сообщила, что держит под контролем ход и результаты проверки по факту инцидента.

ДТП произошло около 16:50 на 37 километре автодороги М-7 «Волга». В качестве возможной причины столкновения называется несоблюдение дистанции.

До этого сообщалось, что в Пятигорске автобус, который вез детей на экскурсию, столкнулся с пожарной машиной.