«Локомотив» сыграл вничью с «Рубином» в матче РПЛ

«Локомотив» сыграл вничью с «Рубином» со счетом 1:1 в матче РПЛ

Московский «Локомотив» сыграл вничью с казанским «Рубином» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» и завершилась со счетом 1:1. На 21-й минуте счет открыл полузащитник хозяев Валентин Вада. На 43-й минуте счет сравнял хавбек Дмитрий Баринов.

Таким образом, после 24 матчей «Локомотив» располагается на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков. «Рубин» занимает девятое место с 33 очками. Лидирует петербургский «Зенит», в активе которого 47 очков.

В следующем матче «Рубин» сыграет в гостях с петербургским «Зенитом», а «Урал» также на выезде встретится с «Пари Нижним Новгородом». Обе встречи пройдут 24 апреля.